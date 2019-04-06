رياضة | إنتر ميلان يخطط لخطف ثنائي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يخطط لخطف ثنائي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب نادي نادي إنتر ميلان الإيطالي وضع قائمة لاعبي ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن إنتر ميلان بدأ بالفعل في التخطيط للانتقالات الصيفية المقبلة، مضيفة أن ثنائي ريال مدريد توني كروس وماتيو كوفاسيتش، على رأس قائمة اهتمامات النيراتزوري.

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وأضافت أن كوفاسيتش المنضم على سبيل الإعارة إلى تشيلسي الإنجليزي، يعد هدفًا أساسيًا للإنتر، خاصة في ظل الحظر المفروض على البلوز وحرمان النادي الإنجليزي من إتمام أي تعاقدات.

وتابعت الصحيفة أنه بجانب ثنائي ريال مدريد، فإن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو)، ورودريجو دي بول (أودينيزي)، نيكولو باريلا (كالياري)، بجانب ساندرو تونالي (بريشيا) ولاعب أتلتيكو مدريد توماس بارتي، ضمن قائمة النيراتزوري لصفقات الصيف المقبل.