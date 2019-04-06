اونلاين | BeIN HD1 رابط بث مباشر الأهلي ضد صن داونز| كورة كافيه

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BeIN HD1 رابط بث مباشر الأهلي ضد صن داونز| كورة كافيه

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BeIN HD1 رابط بث مباشر الأهلي ضد صن داونز| كورة كافيه

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BeIN HD1 رابط بث مباشر الأهلي ضد صن داونز| كورة كافيه

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بث مباشر لايف

BeIN HD1 رابط بث مباشر الأهلي ضد صن داونز| كورة كافيه

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قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

BeIN HD1 رابط بث مباشر الأهلي ضد صن داونز| كورة كافيه

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BeIN HD1 رابط بث مباشر الأهلي ضد صن داونز| كورة كافيه