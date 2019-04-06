اونلاين | يلا شوت 7sry الأن مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم 6/4/2019 يوتيوب كورة اون لاين لايف beIN sport HD 1

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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر ، يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان متابعة أحداث مباراة قوية وحاسمة مباراة جديدة لعاشقي النادي الأهلي ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا، وكان فريق الأهلي قد سافر مساء الأربعاء الماضي من أجل الاستعداد لمواجهة صن داونز وخاض التدريب الأول له يوم الخميس على ملعب تسواني، ويأمل الفريق الأهلي أن يحقق الفوز والانتصار في تلك المباراة ليحسم فوزه بالبطولة وصعوده للنهائيات.

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عشاق النادي الأهلي في كل مكان يترقبون بعد قليل بدء مباراة الأهلي وصن داونز في مباراة قوية وحاسمة، يسعى خلالها فريق الأهلي إلى إثبات جدارته والوصول إلى النهائيات التي فشل في الوصول إليها لموسمين متتالين، وسيسعى الفريق بأقصى ما في وسعه إلى تقديم أداء مميز لإسعاد جماهيريه بالوصول عن طريق الحصول على الثلاث نقاط كاملة.

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يلا شوت ماتش الأهلي وصن داونز مباشر، يدخل الأهلي إلى المباراة وهو في المركز الثاني ضمن قائمة ترتيب الدوري المصري، وذلك برصيد 55 نقطة، فبعد مرور 24 جولة استطاع الأهلي الوقوع في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر برصيد 57 نقطة، وكان الأهلي قد صعد إلى دور الثمانية بعد أن تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط.

ستقام مباراة الأهلي ضد صن داونز ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019 اليوم السبت الموافق 6/4/2019 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت السعودية والخامسة عصرا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 1.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز عودة دور ال 8 ستكون مباراة العودة للأهلي أمام فريق صن داونز يوم 13 إبريل 2019، وستقام على استاد الجيش بالسويس بدلا من استاد برج العرب بالإسكندرية.