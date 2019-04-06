اونلاين | بث مباشر AHLY OSTORA مشاهدة مباراة الأهلي وصن دوانز yalla shoot الجديد| الأهلي بطل إفريقيا 2019 تابع الأحمر new

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كورة أونلاين مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر yalla shoot يلا شوت حصري لايف بين سبورت، يلتقى النادي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب افريقي على ملعب الأخير وذلك في إطار مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا لكرة القدم، وسيحاول الفريق المصري العودة بنتيجة إيجابية تساعده في لقاء الإياب الذي سيقام بالإسكندرية، وسنخصص هذا المقال لتضمين رابط مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز كورة ستار يوتيوب قبل انطلاقها بالاستوديو التحليلي.

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الاهلي وصن داونز بث مباشر كورة اون لاين، تنطلق المواجهة على أرضية استاد لوفتوس فيرسفيلد في تمام الثالثة مساءاً بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءاً بتوقيت الرياض، فيما ستنقل قناة bein sport hd1 بتعليق علي محمد علي، وسنوفر فيديو مشاهدة مباراة الاهلي ضد صن داونز اونلاين كورة ستار kora online بدون تقطيع.

الاهلي وصن داونز مباشر يلا شوت يوتيوب، وسيتم إقامة مباراة الإياب بين الفريقين على استاد برج العرب وذلك في الثالث عشر من شهر ابريل الجاري، حيث يأمل المارد الأحمر في الصعود إلى المربع الذهبي واستكمال مشواره نحو تحقيق اللقب القاري الغائب عن خزائن النادي منذ ست سنوات.

مباراة الاهلي وصن داونز مباشر kora live، ويلتقي المتأهل الاهلي وصن داونز مع الفريق الذي سيصعد من مواجهتي الذهاب والعودة بين الوداد الرياضي المغربي وحوريا كوناكري الغيني، وسنعرض لكم رابط يلا شوت الجديد yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم بث مباشر kora star بجودة فائقة.

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أعلن مارتن لارساتي عن تشكيلة اللاعبين الأساسية: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني، خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – أحمد فتحي، وفي الهجوم: رمضان صبحي – مروان محسن – جونيور أجايي.

وقام المدير الفني باستبعاد القائد حسام عاشور ومحمود وحيد ورامي ربيعة من قائمة اللاعبين لخوض مباراة صن داونز طل جنوب افريقيا.

نزل لاعبي الاهلي وصن داونز بث مباشر إلى أرضية الميدان من أجل عمل الاحماءات الأخيرة قبل اطلاق صافرة البداية من جانب الحكم ماجيتي نداي.