اونلاين | كورة ستار 2019 مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز كورة اون لاين beIN بث مباشر الأهلي بدون تقطيع يلا يا اهلي

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بث مباشر مباراة الاهلي وصن داونز اليوم يلا شوت yalla shoot كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز كورة اون لاين beIN بث مباشر الأهلي بدون تقطيع، تترقب جماهير المارد الأحمر اليوم لقاء ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري ابطال افريقيا 2019 عندما يحل الأهلي ضيفا على فريق صندوانز الجنوب افريقي في نهائي مبكر في تلك البطولة فالفريقين يمتلكان مقومات البطل لاسيما بطل مصر والفائز بالرقم القياسي لهذه البطولة النادي الأهلي الذي يسعى بقوة لاقتناص البطولة الغائبة عنه منذ 2013.

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نقدم لكم بث مباشر الاهلي وصن داونز يلا شوت رابط مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر كورة لايف kora star يلا شوت الأهلي وصن داونز يوتيوب مباشر، وتنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة حيث سيتم نقلها غلى قناة beIN Sports HD1 بتعليق محمد الكواليني ويدخل الأهلي تلك المباراة قادما من مباراة الاتحاد في الدوري والتي شهدت أحداثا مثيرة حين سجل الأهلي هدفين في الوقت بدل الضائع ونجح في كسر التعادل السلبي الذي كان سيبعده عن غريمه نادي الزمالك.

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يلا شوت الأهلي وصن داونز بث مباشر الأسطورة لايف بث مباشر الأهلي وصن داونز الأهلي بث مباشر اليوم بجودة متعددة يوتيوب كورة أون لاين، ونجح الأهلي في حسم تأهله لهذا الدور في المركز الأول بعد فوزه في مباىاة الجولة السادسة من دور المجموعات على نادي شبيبة الساورة بينما صعد نادي سيمبا رفقة الأهلي بعد فوزه على فيتا كلوب في تلك المجموعة التي اختلطت أوراقها حتى صافرة نهاية الجولة الأخيرة.

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أعلن مارتن لاسارتي الآن تشكيل الأهلي لمباراة اليوم وشهد تشكيل الأهلي مفاجأة في وسط الملعب وننشر لكم التشكيل الذي جاء كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه محمد هاني، ايمن أشرف، سعد سمير، علي معلول وفي المنتصف يلعب السولية ، احمد فتحي، كريم نيدفيد، وفي الأمام جونيور أجايي، رمضان صبحي ومروان محسن.

ويهدف مدرب الأهلي من ذلك التشكيل لاحكام سيطرته على منتصف الملعب بتواجد فتحي الذي يميل للمنطقة الدفاعية والتغلب على الأخطاء الدفاعية التي من الممكن ان تظهر في حالة الضغط على الأهلي في فترات بداية الشوط الأول، ولكن السؤال الاهم هل سيتغلب ثلاثي الأهلي الهجومي على دفاع الفريق الجنوب افريقي بدون صانع لعب صريح وواضح هذا هو ما سنتعرف عليه.

والجدير بالذكر أن مباراة العودة بين الفريقين ستقام بعد أسبوع من التمام والكمال ولكن لوجود مشكلة الملعب لم يحسم الملعب الذي سيستضيفها بعد بعد اعتراض الاتحاد الافريقي على ملعب برج العرب لسوء أرضيته.