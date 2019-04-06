اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلى وصن داونز اليوم بث مباشر فى دورى ابطال افريقيا

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في مباراة مثيرة في افتتاح مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يتزين ملعب لوكاس ماستربيس في جنوب أفريقيا لاستضافة مباراة اليوم السبت السادس من أبريل لعام 2019 ميلادية بين فريق الكرة بالنادي الأهلي ونظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19 في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 6-4-2019 لايف وحصريا على قنوات بي ان سبورت اتش دي 1 .

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في دوري ابطال افريقيا اليوم السبت حيث أن زعيم القارة السمراء الأهلي سيكون على موعد مع مواجهة صعبة خارج أرضه في لقاء حاسم حيث أن الفريق الأحمر يمتلك معنويات مرتفعة للغاية بعدما حقق فوز مهم في الدوري المصري على حساب الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز ويتصدر أبناء القلعة الحمراء جدول الترتيب برصيد 55 نقطة قبل أن يفوز الزمالك على سموحة ويستعيد الصدارة ويتراجع الأحمر ثانيا وفي دوري الأبطال تأهل الأهلي في المركز الأول للمجموعة الرابعة مع نادي سيمبا بعدما حصدوا 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وهزيمة ويرغب الأهلي في تحقيق التعادل ولم لا أو الفوز لتسهيل مهمته قبل لقاء العودة في القاهرة والاقتراب من نصف النهائي شاهد الان مباراة الأهلي vs صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

لايف hd مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على بي إن سبورتس ويعتمد لاسارتي مدرب الأهلي على نجوم الفريق مثل رمضان صبحي وحسين الشحات ومروان محسن وأزرو وأجاي لقيادة الفريق أمام صن داونز وتحقيق نتيجة مميزة قبل مباراة العودة أمام صن داونز يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق فوز كبير على الأهلي وصعد فريق صن داونز إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى مع الوداد الرياضي بعدما احتل وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط من 6 جولات بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وتلقى خسارتين.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة اليوم السبت 6-4-2019 لايف الآن مشاهدة بث حي مباشر مباراة الأهلي vs صن داونز عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 1 في بث مباشر في تمام الساعة الثالثة عصرا 15:00 بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا 16:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS HD 1