اونلاين | تابعوا ostora live مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت yalla shoot| بث مباشر الاهلي وصن داونز kol7sry

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تشكيلة الأهلي نضم محمد الشناوي وأيمن أشرف وسعد سمير ومعلول ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية ونيدفيد ورمضان وأجاي ومروان محسن.

سيتم وضع رابط البث قبل المباراة بقليل وهو رابط سريع ومُستقر أسراع رابط بث لمباراة الأهلي وصن داونز لمتابعة المباراة بشكل سلس فتابعونا.

شهد ملعب المباراة وصول فريقي الأهلي وصن داونز منذ قليل ودخلو غرف الملابس الخاصة بهم استعدادا لعمليات الإحماء التي تُقام قبل انطلاق المباراة.