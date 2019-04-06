مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد صن داونز بدوري الأبطال

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تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
الأهلي
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، التي ستجمع بينهما في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، على ستاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، التي سيقودها السنغالي ماجيتي نداي، ويعاونه ألفيس جاي من الكاميرون، وسيدو تياما من بوركينا فاسو، ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة اليوم تُسهّل من مهمة الفريق في لقاء العودة المقرر لها السبت المقبل بمصر.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول في خط الوسط: كريم نيدفيد - عمرو السولية - أحمد فتحي في خط الهجوم: رمضان صبحي - جونيور أجايي - مروان محسن وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق عدة جلسات فنية
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول
في خط الوسط: كريم نيدفيد - عمرو السولية - أحمد فتحي
في خط الهجوم: رمضان صبحي - جونيور أجايي - مروان محسن
وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق عدة جلسات فنية وتحفيزية للاعبين وطالبهم بعدم التسرع في المباراة، وأنه لا يريد الخسارة بأي شكل من الأشكال مؤكدا على المهام الدفاعية، حيث أشار الأوروجوياني خلال حديثه مع اللاعبين على أن الناحية الدفاعية ستكون العنصر الأساسي في المباراة، والتي من الوارد أن تكون سببا رئيسيا في تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء.
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