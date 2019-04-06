دجلة يبحث عن تكرار فوز الدور الأول أمام المقاولون

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٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص
وادي دجلة
يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018- 2019)، وسيقود المباراة تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد الفار ومحمد صلاح عبد الفتاح، بينما سيكون عمرو عبد العاطي حكمًا رابعًا، وكل من مبروك نبيل وعجيز الشرباصي حكمًا خامسًا، علمًا بأن مباراة الدور الأول انتهت بفوز دجلة بهدف نظيف أحرزه إبراهيما نداي.
ويحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة جمعها من 27 مباراة، فاز في 8، وتعادل في 6، وخسر في 13، وسجل الفريق 33 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 42 هدفًا، بفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز العاشر، وبفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي
في المقابل يحتل نادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة جمعها من 27 مباراة، فاز في 10، وتعادل في 6، وخسر في 11، وسجل الفريق 35 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 31 هدفًا، بفارق 4 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الخامس، وبفارق 6 نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع.
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