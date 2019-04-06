انت الان تتابع دجلة يبحث عن تكرار فوز الدور الأول أمام المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

وادي دجلة Advertisements

يحتضن استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018- 2019)، وسيقود المباراة تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد الفار ومحمد صلاح عبد الفتاح، بينما سيكون عمرو عبد العاطي حكمًا رابعًا، وكل من مبروك نبيل وعجيز الشرباصي حكمًا خامسًا، علمًا بأن مباراة الدور الأول انتهت بفوز دجلة بهدف نظيف أحرزه إبراهيما نداي.

ويحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة جمعها من 27 مباراة، فاز في 8، وتعادل في 6، وخسر في 13، وسجل الفريق 33 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 42 هدفًا، بفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز العاشر، وبفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي