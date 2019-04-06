انت الان تتابع الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن ذهاب مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، التي سيقودها السنغالي ماجيتي نداي، ويعاونه ألفيس جاي من الكاميرون، وسيدو تياما من بوركينا فاسو، ويدخل الأهلي هذه المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد فوزه في المسابقة المحلية على الاتحاد السكندري، قبل السفر لجنوب إفريقيا، حيث يتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة اليوم تُسهّل من مهمة الفريق في لقاء العودة المقرر لها السبت المقبل بمصر.
موعد مباراة الأهلي وصن داونزتبدأ مواجهة الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن ذهاب مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت. القناة الناقلة للأهلي وصن داونزتنقل مباراة الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي عبر قناة «بي إن سبورتس 1».وعقد مارتن لاسارتي
تبدأ مواجهة الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن ذهاب مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت.
القناة الناقلة للأهلي وصن داونزتنقل مباراة الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي عبر قناة «بي إن سبورتس 1».
وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق عدة جلسات فنية وتحفيزية للاعبين وطالبهم بعدم التسرع في المباراة، وأنه لا يريد الخسارة بأي شكل من الأشكال مؤكدا على المهام الدفاعية، حيث أشار الأوروجوياني خلال حديثه مع اللاعبين على أن الناحية الدفاعية ستكون العنصر الأساسي في المباراة، والتي من الوارد أن تكون سببا رئيسيا في تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.