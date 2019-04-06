انت الان تتابع الموعد والقناة الناقلة لمواجهة الأهلي ضد صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن ذهاب مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، التي سيقودها السنغالي ماجيتي نداي، ويعاونه ألفيس جاي من الكاميرون، وسيدو تياما من بوركينا فاسو، ويدخل الأهلي هذه المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد فوزه في المسابقة المحلية على الاتحاد السكندري، قبل السفر لجنوب إفريقيا، حيث يتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة اليوم تُسهّل من مهمة الفريق في لقاء العودة المقرر لها السبت المقبل بمصر.

موعد مباراة الأهلي وصن داونزتبدأ مواجهة الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن ذهاب مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت. القناة الناقلة للأهلي وصن داونزتنقل مباراة الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي عبر قناة «بي إن سبورتس 1».وعقد مارتن لاسارتي