شكرا لقرائتكم لاسارتى يعلن تشكيل الأهلى لمواجهة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الأهلى تشكيل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا وذلك فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.
وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد هانى وأيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول وعمرو السولية وأحمد فتحى ورمضان صبحى وكريم نيدفيد وجونيور أجايى ومروان محسن.
وكان الأهلى قد صعد إلى ربع النهائى متصدرًا لمجموعته، أمام سيمبا التنزانى، بينما حل صن داونز وصيفًا للوداد المغربى.
وسيخوض الأهلى، بطل القارة 8 مرات آخرها فى 2013، لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا، وحال تأهله سيواجه الوداد البيضاوى المغربى بطل 2017 أو هورويا الغينى فى قبل النهائى.
وبلغ الأهلى، صاحب الرقم القياسى فى الفوز باللقب، نهائى آخر نسختين وخسر أمام الوداد والترجى التونسى على التوالى، بينما تُوِّج صن داونز باللقب العام 2016 على حساب الزمالك.
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