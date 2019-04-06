شكرا لقرائتكم لاسارتى يستبعد عاشور وربيعة ومحمود وحيد أمام صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى عناصر دكة بدلاء فريقه أمام صن داونز فى المباراة التى ستقام بعد قليل فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وضمت دكة بدلاء الأهلى كلا من:- على لطفى – ياسر إبراهيم – صلاح محسن - وليد أزارو – ناصر ماهر – حمدى فتحى – حسين الشحات، فيما تم استبعاد كلا من حسام عاشور ومحمود وحيد ورامى بيعة من قائمة المباراة.

يخوض الأهلى، بطل القارة 8 مرات آخرها فى 2013، لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا، وحال تأهله سيواجه الوداد البيضاوى المغربى بطل 2017 أو حورويا الغينى فى قبل النهائى.

Advertisements

وبلغ الأهلى، صاحب الرقم القياسى فى الفوز باللقب، نهائى آخر نسختين وخسر أمام الوداد والترجى التونسى على التوالى، بينما تُوِّج صن داونز باللقب العام 2016 على حساب الزمالك.

التقى الأهلى بفرق جنوب أفريقيا فى 19 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، وكان الفوز حليف الأهلى فى 8 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات، فيما خسر الأهلى 5 مباريات، وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، عندما فاز الأحمر بنتيجة 4-1 على حساب كايزر تشيفز فى السوبر الأفريقية عام 2002.