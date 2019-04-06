شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستبعد حسام عاشور من مواجهة صن داونز.. وأزارو والشحات ع الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفني للأهلى، أسماء اللاعبين على دكة بدلاء فريقه أمام صن داونز فى المباراة التى ستقام بعد قليل فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من: على لطفى – ياسر إبراهيم – صلاح محسن - وليد أزارو – ناصر ماهر – حمدى فتحى – وحسين الشحات، فيما تم استبعاد كل من: حسام عاشور ومحمود وحيد ورامى بيعة من قائمة المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوى، محمد هانى، وأيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول، عمرو السولية وأحمد فتحى ورمضان صبحى وكريم نيدفيد وجونيور أجايى ومروان محسن.

Advertisements

ويخوض الأهلي، بطل القارة 8 مرات آخرها فى 2013، لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا، وحال تأهله سيواجه الوداد البيضاوى المغربى بطل 2017 أو حورويا الغينى فى قبل النهائى.

وبلغ الأهلي، صاحب الرقم القياسي فى الفوز باللقب، نهائى آخر نسختين وخسر أمام الوداد والترجى التونسى على التوالي، بينما تُوِّج صن داونز باللقب العام 2016 على حساب الزمالك.

التقى الأهلي بفرق جنوب أفريقيا في 19 مباراة في مختلف المسابقات الأفريقية، وكان الفوز حليف الأهلي في 8 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات، فيما خسر الأهلي 5 مباريات، وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب أفريقيا، عندما فاز الأحمر بنتيجة 4-1 على حساب كايزر تشيفز فى السوبر الأفريقية عام 2002.