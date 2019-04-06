شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا تقترب من الممتاز.. ورئيس النادى يقرر الإبقاء على أيمن المزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فايز عريبى، رئيس مجلس إدارة نادى طنطا، اجتماعاً مع لاعبى طنطا وجهازهم الفنى، طالبهم خلاله بضرورة العمل على حسم الصعود للدورى الممتاز خلال مباراتهم المقبلة أمام سيدى سالم وعدم الانتظار للمباراة الأخيرة أمام أبوقير للأسمدة .

وأكد عريبى للاعبين أن الفترة المقبلة لا يجب أن تحمل أى تهاون من أجل حسم الصعود وإسعاد الشارع الطنطاوى الذى ينتظر عودة الفريق للدورى الممتاز

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وفى المقابل اتخذ أعضاء لجنة الكرة بنادى طنطا قراراً باستمرار أيمن المزين على رأس القيادة الفنية للفريق فى الدورى الممتاز، بعد صعود الفريق لدورى الأضواء والشهرة .

وجاء قرار مجلس إدارة طنطا باستمرار المزين على رأس القيادة الفنية للفريق بالدورى الممتاز وذلك بعد نجاح المدير الفنى السابق لبلدية المحلة فى قيادة الفريق للصعود لقمة المجموعة، بعد أن كان يصارع على الهبوط لدورى القسم الثالث فى بداية الدورى عقب تولى المزين قيادة الفريق فى الأسبوع العاشر من دورى القسم الثانى، إلى جانب اقتناع فايز عريبى رئيس نادى طنطا بقدرات وإمكانيات المدير الفنى للفريق وقدرته على تحقيق نتائج ايجابية بالفريق بالدورى الممتاز .

يذكر أن طنطا يحتل قمة المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى برصيد 46 نقطة وبفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه ويحتاج لنقطة واحدة من آخر جولتين بالدورى لحسم الصعود للدورى الممتاز .