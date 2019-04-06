شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. تعادل مثير بين الإنتاج والطلائع وتألق عامر عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الثالثة عصر اليوم السبت يتجدد اللقاء بين فريقى طلائع الجيش والإنتاج الحربى، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام باستاد كلية الشرطة.

وكان التعادل السلبى قد حسم اللقاء الذى جمع الفريقين من عمر الدور الأول فى المسابقة المحلية، خلال مباراة مثيرة شهدت تألقا كبيرا من عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى، والذي تصدى لركلة جزاء تم احتسابها لصالح الطلائع.

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ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكهم 34، فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف.

وطالب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه بتلافى الأخطاء الدفاعية والعودة للتركيز بحثاً عن العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى، فيما يتمسك البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى للطلائع بمواصلة النتائج الجيدة بعد استعادة القوة الهجومية بقيادة مصطفى محمد سعياً للتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى.