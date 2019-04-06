شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعبا أبطال فيلم العميل المزدوج بين الإسماعيلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف بيراميدز نظيره الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم السبت باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تنقصها الإثارة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 47 هدفاً وتلقت شباكهم 24 ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 35 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 8 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 20 ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة .

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ولعب 14 لاعبا للفريقين هم: محمد الجيلانى وأيمن المحمدى وشريف مدحت (حارس مرمى) وأحمد سعيد “أوكا” وعبد الله الشحات وبنسون شيلونجو وعفروتو ومهند لاشين ومحمد فتحى وعمر فتحى “سافيولا” وسليم عبد الخالق ومحمود أبوجودة وعلى جبر وعبد الله السعيد.