شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تعقد لقاءً حواريًا حول التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، لقاءً حوارياً حول التعديلات الدستورية المقترحة بحضور 180 شاباً وفتاة من مختلف المحافظات، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الحوارية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتوعية الشباب بمختلف القضايا والملفات فى شتى المجالات.

عقد اللقاء بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بحضور وزير الشباب والرياضة والمهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المستشار خالد عراق عضو الهيئة الوطنية لانتخابات.

وفتح المستشار خالد عراق باب الحديث مع المشاركين لمناقشة التعديلات الدستورية المطروحة والأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية للانتخابات وأسلوب اختيار أعضائها من الهيئات القضائية، داعياً الشباب للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية كحق أساسى كفله الدستور، وتطرق رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لاستعراض خطوات العملية الإجرائية لطلب تعديل الدستور داخل مجلس النواب، وجلسات الحوار المجتمعى لمناقشة التعديلات المقترحة، وصولاً إلى الاستفتاء الشعبي.

من جهته أكد وزير الشباب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى عناية خاصة بالشباب، ويتم تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة لصقل مهاراتهم وقدراتهم، والحرص على تمكينهم فى مختلف المجالات باعتبارهم شريك رئيسى فى عملية البناء والتنمية.