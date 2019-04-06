كل ما تريد معرفته عن صدام الأهلى وصن دوانز الجنوب أفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً عندما يواجه صن داونز الجنوب أفريقى على ملعب الأخير فى الثالثة عصر اليوم، السبت بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ما هو تشكيل الأهلى أمام صن دوانز؟

يدخل الأهلى مباراة صن داونز بالتشكيل التالى: محمد الشناوى، محمد هانى، وأيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول، عمرو السولية وأحمد فتحى ورمضان صبحى وكريم نيدفيد وجونيور أجايى ومروان محسن.

كيف صعد الأهلى للدور الربع النهائى؟

الأهلي صعد إلى ربع النهائي متصدرًا مجموعته، أمام سيمبا التنزاني، بينما حل صن داونز وصيفًا للوداد المغربي

الفائز من الأهلى وصن دوانز يواجه من؟

يخوض الأهلي، بطل القارة 8 مرات آخرها فى 2013، لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا، وحال تأهله سيواجه الوداد البيضاوى المغربى بطل 2017 أو حورويا الغينى فى قبل النهائى.

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ألقاب الاهلى وصن دوانز الجنوب أفريقى

وبلغ الأهلي، صاحب الرقم القياسي فى الفوز باللقب، نهائى آخر نسختين وخسر أمام الوداد والترجى التونسى على التوالي، بينما تُوِّج صن داونز باللقب العام 2016 على حساب الزمالك.

مواجهات الاهلى وصن دوانز الجنوب أفريقى

التقى الفريقان فى 4 مباريات جميعها بدورى أبطال أفريقيا، وكان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين اثنتين، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل، وكانت المباراة الأولى في ذهاب دور نهائي دوري الأبطال نسخة 2001 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، وفي مباراة الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي بثلاثية نظيفة ، والتقى الفريقان مجددًا في نسخة 2007، وتحديدًا في الدور الثمن النهائي، حيث أقيمت مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل 2-2، وفي مباراة الإياب، فاز الأهلي بنتيجة 2-صفر.

مواجهات الاهلى وأندية جنوب أفريقيا

التقى الأهلي بفرق جنوب أفريقيا في 19 مباراة في مختلف المسابقات الأفريقية، وكان الفوز حليف الأهلي في 8 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات، فيما خسر الأهلي 5 مباريات، وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب أفريقيا، عندما فاز الأحمر بنتيجة 4-1 على حساب كايزر تشيفز فى السوبر الأفريقية عام 2002.