شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: نحترم بيراميدز ولكن لا نخشى فريقاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البلجيكى سيدومير يانيفسكى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن فريقه يتطلع لتحقيق الانتصار رغم قوة المنافس.

ويستضيف بيراميدز الدراويش اليوم السبت باستاد الدفاع الجوى، فى الجولة الــ26 بمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف يانيفسكى، فى تصريحات صحفية، ”المباراة صعبة مثل أى مباراة إلا أن المنافس يعد قوى للغاية، فهو فريق متكامل العناصر وإمكانيات لاعبيه كبيرة لكننا لن نخشاه سنحترمه بكل تأكيد”.

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وتابع المدرب البلجيكى، ”لدينا هدف سنقاتل عليه وهو المربع الذهبى سنقاتل من أجله حتى آخر دقيقة، نتطلع لاستغلال الدفعة المعنوية بعد الفوز على المقاولون فى استمرار النتائج الإيجابية”.

واختتم مدرب الإسماعيلى تصريحاته قائلا،”درسنا المنافس جيدا من حيث نقاط القوة والضعف، سنلعب بحذر وحرص شديد على استغلال الفرص المتاحة وترجمتها لأهداف مع الابتعاد عن أى أخطاء تكلفنا أهداف”.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 47 هدف وتلقت شباكه 24 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 8 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 20 هدف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة .