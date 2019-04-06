شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم للناشئين وشباب السلاح فى بولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح المقامة فى بولندا بمشاركة منتخب الفراعنة وتستمر حتى يوم 14 إبريل الجارى. ويرأس البعثة رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى، وتضم المدير الفنى للمنتخبات الوطنية ماهر حمزة والمدربين السيد سامى وشريف البكرى. ويشارك فى منافسات الشيش، يارا الشرقاوى ومريم الزهيرى ونهى هانى وسامى هانى وشهد نذار ومحمد حمزة ويوسف ثناء وأيمن ربيع ويحيى ماضى ويوسف فودة وأحمد هنداوى. بينما يشارك فى منافسات سيف المبارزة، مريم عامر ورودينا جعفر وآية شريف وأينور هشام وإبراهيم رمضان ومحمد السيد ومحمد ياسين وعمرو خالد ومهند شعبان، ويشارك فى منافسات السيف مريم أحمد وجنى البكرى وزينة أشرف ومازن العربى ومدحت معتز وأدهم معتز وأحمد باهر وياسين ماضى.

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