شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن وأجايى ورمضان صبحى يقودون تشكيل الأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقى.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوى، محمد هانى، وأيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول، عمرو السولية وأحمد فتحى ورمضان صبحى وكريم نيدفيد وجونيور أجايى ومروان محسن.

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع النهائى متصدرًا لمجموعته، أمام سيمبا التنزاني، بينما حل صن داونز وصيفًا للوداد المغربي.

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وسيخوض الأهلي، بطل القارة 8 مرات آخرها فى 2013، لقاء الذهاب فى جنوب أفريقيا، وحال تأهله سيواجه الوداد البيضاوي المغربى بطل 2017 أو هورويا الغيني في قبل النهائي.

وبلغ الأهلي، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب، نهائي آخر نسختين وخسر أمام الوداد والترجى التونسى على التوالي، بينما تُوِّج صن داونز باللقب العام 2016 على حساب الزمالك.