شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل نادى الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق، اليوم السبت، بأحد فنادق العباسية معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة إنبى فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويستدرج الداخلية فريق إنبى على استاد كلية الشرطة، وذلك فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غد الأحد.

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ويحتل الداخلية المركز الـ 16 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 25 نقطة، حيث خاض الفريق 27 مباراة حتى الآن، فاز الداخلية فى 4 مباريات فقط وتعادل فى 13 بينما تلقى أبناء علاء عبد العال الخسارة فى 10 مباريات أخرى.

فيما يحتل فريق إنبى المركز الـ14 بجدول المسابقة برصيد 26 نقطة، حيث فاز الفريق البترولى فى 5 مباريات وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة فى مثلهم.

ويصارع فريق الداخلية للابتعاد عن منطقة الخطر التى تضم ثلاث فرق هى الداخلية والنجوم وسموحة.