شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الزمالك.. مؤتمر بحضور "هيما".. اجتماع فى السادسة.. ومران بالتاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مؤتمرا صحفيا فى حضور محمد إبراهيم قائد الفريق فى السابعة والنصف من مساء اليوم، للحديث عن مواجهة حسنية أغادير المغربى، التى ستقام غدا الأحد، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.

ويؤدى الزمالك مرانه فى التاسعة من مساء اليوم على ملعب أدرار ويسمح للإعلاميين بالحضور ربع ساعة من المران، كما يتضمن برنامج الفريق الأبيض اليوم تناول الغداء فى الواحدة والنصف مع عقد محاضرة فنية فى الخامسة مساء اليوم.

فيما سيعقد فى السادسة من مساء اليوم المؤتمر الفنى للمباراة ويرتدى الزمالك الزى الأزرق الاحتياطى وسيشهد الاجتماع الفنى الاتفاق حول الزى والأمور التنظيمية المختلفة.