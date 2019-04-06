yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار اليوم السبت 6/4/2019| بث مباشر ريال مدريد و إبيار...

سوف يقوم نادي ريال مدريد بإستضافة نظيره نادي إيبار، لإقامة مباراة حاسمة على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك في الجولة الـ 31 من الليجا الإسبانية، وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية ، وسوف تُذاع المباراة على قناة beIN sports HD 3 ، وسوف تثنقل المباراة بصوت خالد الحدي الذي تم إختياره للتعليق على المباراة، تابعونا و ضعوا المقالة لمشاهدة البث المباشر أثناء عرضه، والذي سوف يتم نقله في تلك المقالة كتحديث للتقرير.

بث مباشر مباراة إبيار وريال مدريد

بث مباشر مشاهدة ماتش ريال مدريد وايبار، وقد قال زيدان عن المباراة في مؤتمر صحفي ، وقد أكد على أن إيبار يُقدم مستوى جيد ، وقال أيضاً أن المباراة ستكون صعبة ولكن اللاعبين على مستوى عالي، وقد قال زيدان في المؤتمر الصحفي عن حديث سيموني عن فريقه بأنه أصبح المنافس الفعلي لفريق برشلونة فرد زيدان بأن الريال هو المنافس الفعلي لبرشلونة والتاريخ يشهد بذلك .

مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر

وقد أكدت تقارير صحفية عن اقتراب هازارد من الإنضمام للنادي الملكي خاصة بعدما أوضح اللاعب رغبته في الإنضمام للريال، كما أضافت الصحيفة أن مدة العقد قد تصل إلى ستة سنوات، والجدير بالذكر أن مسئولي تشيلسي قد رفضوا في بداية الأمر لكن رغبة اللاعب في ارتداء القميص الملكي جعلت الأمر سهل لريال مدريد للتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي.