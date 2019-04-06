بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار يلا شوت الجديد kora live كورة أون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد...

بث مباشر مباراة ريال مدريد وإيبار مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر yalla shoot كورة ستار مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر كورة ستار مباراة إيبار وريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة إيبار وريال مدريد، استدعى زيدان 19 لاعب لمباراة إيبار اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو وقد استبعد راموس ودياز بقرار فني بينما يغيب مارسيلو للإيقاف، وقد أكد زيدان على صعوبة المباراة خاصة وأن إيبار يُقدم مستوى بارز في المباريات الأخيرة ولكنه يثق في لاعبيه وسيلعب للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر يلا شوت مباراة ريال مدريد وإيبار الاسطورة للبث المباشر beIN مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار بث مباشر، وتُقام المباراة في الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت مصر والخامسة والربع بتوقيت السعودية والسادسة والربع بتوقيت الإمارات وتُذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 بتعليق خالد الحدي، وقد أبلغ نادي ريال مدريد حارس مرماه نافاس بأن الفريق سيعتمد على كورتوا كحارس أساسي الموسم القادم ليتبين موقفه من الرحيل أو البقاء كحارس ثاني في الريال.

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بث مباشر مباراة إيبار وريال مدريد كورة ستار كورة أون لاين ريال مدريد وإيبار yalla shoot كورة جون مباراة إيبار وريال مدريد الاسطورة بث مباشر، ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث من الدوري برصيد 57 نقطة بينما يحتل إيبار المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، وقد خسر ريال مدريد في المباراة الماضية بهدفين لهدف أحرزه بنزيما في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وقد علق زيدان على الخسارة بأن الفريق استفاد من المباراة في بعض الجوانب الفنية وقد قدم اللاعبين أداء جيد في المباراة رغم الخسارة.

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