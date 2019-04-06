بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 6/4/2019| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي اليوم...

سوم يقوم فريق صن داونز بإستقبال نظيره فريق الأهلين وذلك في مباراة هامة جداً في دروي أفريقيا، وسوف تُقام المباراة بين الأهلي المصري وصن داونز ، في تمام الساعة الثالثة عصراً، اليوم السبت 6 إبريل بتوقيت القاهرة ، وسوف تُقام المباراة على استاد لوكاس موريبي، ومن خلال موقعنا”عرب نيوز” سوف نقوم بعرض البث المباشر للمباراة في توقيتها، بجودة صورة إتش دي و بدون تشويش أو تقطيع، فتابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم البث المباشر فور عرضه، والذي سوف نقوم بعرض في تلك المقالة كتحديث للتقرير .

والجدير بالذكر قوله أن نادي الأهلي المصري ، تمكن من تجاوز الدور الماضي في المركز الأول من المجموعة الرابعة، وذلك برصيد عشرة نقاط، بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات،ـ وقد تعادل في مباراة، وقابل الهزيمة في مباريتين .

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والجدير بالذكر انه في المقابل يدخل ممثل صن داونز، قد تجاوز دور المجموعات في المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد عشرة نقطة، بعد تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مواجهة، وهزيمته في مباراتين .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز اليوم

ستقوم قناة بي إن سبورت HD 1 بعرض مباراة الأهلي و صان داونز اليوم .