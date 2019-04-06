“هنا الآن” جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا من اكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم والشياطين الحمر في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث تترقب الجماهير مشاهدة مباراة الأهلي اليوم في واحدة من المباريات الحاسمة بالبطولة الإفريقية، حيث يواجه النادي الأهلي فريق صن داونز عصر اليوم ضمن مباريات ذهاب دور 8 من بطولة إفريقيا.

ومن خلال المقال، نقدم جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا على جميع الأقمار الصناعية، وخاصة أن المباراة ستكون مشفرة عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية.

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مباراة الأهلي وصن داونز

يهتم الكثير من الجماهير بالتعرف على قنوات إذاعة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة مجاناً اليوم في دوري أبطال إفريقيا، ويخوض النادي الأهلي مباراة اليوم وسط حالة من الترقب الشديد لنتيجة المباراة، حيث يحتاج النادي الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة العودة يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ أحداث مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت الموافق 6-4-2019 في إطار مباريات ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز مجاناً

قناة RTI 1 – القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

قناة TVT – القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

قناة ORTM – القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

قناة RTB – القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB – القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

كما ستكون مباراة الأهلي اليوم منقولة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة عبر قناة بي ان سبورت HD 1 بتعليق محمد الكواليني.

في حال الإعلان عن قنوات تنقل مباراة الأهلي اليوم مجاناً في دوري أبطال إفريقيا، سيتم وضع الترددات الخاصة بها من خلال المقال.