Yalla| مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت kora online الاسطورة كورة ستار بث مباشر...

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر الاهلي وماميلودي صن داونز يلا شوت kora live يوتيوب الاسطورة بث مباشر الاهلي اليوم جودات متعددة بدون تقطيع الأهلي، يخوض اليوم فريق النادي الأهلي المصري مباراة ذهاب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال افريقيا حين يحل ضيفا على بطل جنوب افريقيا صن داونز في مواجهة صعبة على كلا الفريقين حيث تمنت جماهير الأهلي الابتعاد عن الفريق الفائز بالبطولة عام 2016 في القرعة الخاصة بهذا الدور لكونه أقوى الفرق أصحاب المركز الثاني في المجموعات.

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رابط مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر كورة لايف يلا شوت بث مباشر الأهلي وصن داونز اليوم bein بث مباشر الاهلي، وبينما يخوض الأهلي تلك المواجهة فان ملامح الحيرة تبدو على عقل مارتن لاسارتي في وضع تشكيل اللقاء فتألق العناصر التي شاركت في لقاء الأهلي الأخير أمام الاتحاد تجبر لاسارتي على التفكير في اشراكها اليوم بداية من الدفاع هل سيعود للاعتماد على الثنائي سعد وأيمن أشرف أم سيكون الاعتماد على ربيعة بجوار ياسر ابراهيم.

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بث مباشر الأهلي، كورة لايف مباراة الاهلي مشاهدة مباشر الاهلي وصن داونز اليوم بدون تقطيع كورة اون لاين يلا شوت الاهلي بث مباشر، وعن تلك المباراة فقد امتدح مدرب فريق صن داونز الأهلي كثيرا مؤكدا أنه أفضل فرق القارة وستكون المواجهة بين فريقه وبين المارد الأحمر صعبة للغاية حيث أن هدف الفريق الأساسي عدم استقبال أي أهداف اليوم، وأكمل أن كل الفرق معرضة للهزيمة وهو ما سيحاول فريقه صنعه متسلحا بدعم الجماهير الكبير واللعب على ملعبهم.

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تحديث: جائت اختيارات المدير الفني للأهلي بمفاجأة وحيدة غير متوقعة على الاطلاق حيث قرر الاعتماد على أحمد فتحي في ثلاثي خط الوسط واراحة ناصر ماهر من التشكيل الأساسي حيث جاء التشكيل بمشاركة الشناوي في حراسة المرمى ورباعي الدفاع معلول وأيمن وسعد وهاني وثلاثي الوسط فتحي والسولية ونيدفد وثلاثي هجومي بقيادة مروان ومن تحته أجاي ورمضان.

تحديث: استقبلت جماهير الأهلي تشكيل المباراة ببعض من الارتياح نظرا لوجود أحمد فتحي في الجانب الدفاعي وهو ما يعطي صلابة لدفاع الأهلي، وعلى الجانب الآخر اختلفت بعض الجماهير بضرورة اللعب بصانع ألعاب وهو ما يعرض الاهلي لعدم الفاعلية الهجومية