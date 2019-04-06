يلا شوت plus بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز Kora star يلا شوت الجديد بدون تقطيع رابط مشاهدة مباراة...

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بث مباشر مباراة صن داونز والأهلي كورة ستار كورة أون لاين الأهلي وصن داونز yalla shoot كورة جون مباراة صن داونز والأهلي الاسطورة بث مباشر صن داونز والأهلي ماتش صن داونز والأهلي بث مباشر، ويخطو الأهلي بخُطى ثابته في البطولة بعد أن حصد المركز الأول في دوري المجموعات لتضعه القرعة في مواجهة صن داونز، ومن دوري أبطال أفريقيا إلى الدوري المحلي فالأهلي يأتي في المركز الثاني من الدوري بفارق نقطتين فقط عن المركز الأول، وقد تم تجميد بطولة الكأس المحلي لدواعي أمنية.

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وجاءت تشكيلة الأهلي في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع أيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني ومعلول، وفي خط الوسط أحمد فتحي وعمرو السولية ونيدفيد ورمضان، وفي الهجوم أجاي ومروان محسن

بعد قليل نضع البث المباشر والحصري لمباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال آسيا برابط مستقر وبدون تقطيع