الآن استقبل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019

الان تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز، القنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز والتي ستقام اليوم السبت 6 أبريل 2019 في الساعة الثالثة عصرًا، وذلك في إطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وستكون مباراة قوية تجمع الفريقين، تشكيل الفريقين المتوقع في المباراة، حيث سيحاول كلاهما أن يحصل على الفوز بنتيجة إيجابية، والجدير بالذكر أنه قد تقرر أن تُقام مباراة العودة يوم 13 من شهر أبريل المقبل في مصر على أحد الملاعب المصرية.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز

وهناك الكثير من القنوات التي ستتولى مهمة نقل مباراة الأهلي وصن داونز على الهواء مباشرة، وعلى رأس تلك القنوات هي قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى، وذلك باعتبار شبكة قنوات بي إن سبورت لها الأحقية في نقل المباراة على الهواء مباشرة.

بينما أيضًا هناك مجموعة أخرى من القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة، وذلك من خلال الكثير من الأقمار الصناعية المختلفة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وهناك مجموعة من القنوات التي سوف تنقل مباراة الأهلي وصن داونز، وهي قنوات مفتوحة تبث من خلال مجموعة متعددة من الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي القناة التردد ياه سات قناة RTI 1 12347 ياه سات قناة TVT 12347 يوتل سات قناة ORTM 12034 يوتل سات قناة RTB 10804

مواعيد مباراة الأهلي وصن داونز

تنطلق المباراة اليوم السبت 2019/4/6 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في الأوقات التالية: