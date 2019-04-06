“هنا الآن” استقبال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت...

نقدم لكم أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، حيث يواصل النادي الأهلي سعيه نحو تحقيق لقب البطولة الإفريقية بمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في واحدة من المباريات الهامة للنادي الأهلي في البطولة، وهي المباراة التي ينتظرها الكثير من عشاق الشياطين الحمر على مستوي الوطن العربي بالكامل.

ومن خلال المقال، سنتعرف على أهم القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا وكذلك موعد المباراة، بالإضافة لمتابعة مستمرة لكافة الأخبار المتعلقة بالمباراة وتشكيل الفريقين خلال هذه المباراة الهامة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تعد مباراة النادي الأهلي المصري من أهم ما يبحث عنه الكثير من الجماهير خلال الساعات القادمة، حيث يخوض النادي الأهلي مباراة اليوم في دور ربع النهائي بعدما تأهل كأول مجموعته، بينما حل نادي صن داونز الجنوب إفريقي ثانياً برصيد 10 نقاط.

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موعد مباراة الأهلي وصن داونز

من المقرر أن يكون موعد ماتش الأهلي وصن داونز اليوم السبت الموافق 6-4-2019 في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجاناً

يبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم، وذلك نظراً لاحتكار مجموعة قنوات بي ان سبورت لحقوق نقل كافة مباريات البطولة حصرياً عبر قنواتها المشفرة، حيث ستكون قناة بي ان سبورت HD1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم.

أما عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم على جميع الأقمار الصناعية، فيمكنكم التعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز علي جميع الأقمار دون النايل سات عبر الترددات التالية:

القناة التردد قناة RTI 1 القمر ياه سات 52 E – التردد 12347 – معدل ترميز 30000 – استقطاب افقي قناة TVT القمر ياه سات 52 E – التردد 12347 – معدل ترميز 30000 – استقطاب افقي قناة ORTB القمر يوتلسات 16 E – التردد 11804 – معدل ترميز 30000 – استقطاب أفقي قناة ORTM القمر يوتلسات 9 E – التردد 12034 – معدل ترميز 27500 – استقطاب عمودي

وسنواصل متابعة كافة أخبار القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وعرضها على حضراتكم فور الإعلان عن ذلك، فتابعونا.