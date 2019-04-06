الآن موعد مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي مباشر | القنوات الناقلة للمباراة وتشكيل...

يلتقى اليوم السبت فريق الأهلى المصري بفريق صن داونز الجنوب أفريقي وذلك في مواجهة ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، وكان الأهلى قد تأهل كأول مجموعته برصيد عشرة نقاط حققهم خلال ستة مباريات من تعادل واحد وثلاثة انتصارات وهزيمتين، وقد تأهل فريق صن داونز الجنوب الأفريقي كـ وصيفًا لمجموعة بعدما حقق عشرة نقاط أيضًا عن طريقة ثلاثة انتصارات وهزيمتين وتعادل واحد.

يدخل الفريقين المباراة طمعًا في الفوز المبكر حيث يبحث كل فريق عن خطف هدف في بداية المباراة، للتحكم في أجواء المبارة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي

ينتظر عشاق الكرة وخصوصًا جماهير الشياطين الحمر المباراة المقرر إقامتها في جنوب إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، وتأتي المباراة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ويحرص الأهلى عن الحصول على البطولة بعدما فشل في اقتناصها رغم الوصول للنهائي مرتين متتاليتين.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وصن داونز الجنوب أفريقي

يبحث جماهير الكرة المصرية في مصر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019، القنوات الناقلة للمباراة الأهلى وصند داونز الجنوبي في الدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، حيث تم الإعلان عن إذاعة المباراة مباشرًا على قناة Bein Sport HD1 بتعليق من الكابتن محمد الكواليني.

أكد لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلى بمشاركة الجهاز الفني للفريق على مشاركة جميع لاعبي النادي الأهلي للمباراة، وبدأ اللاعبيين معسكرهم المغلق للمراجعة النهائية ودرس الفريق المنافس بصورة تفصيلية أخيرة.

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القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القمر الصناعي اسم القناة التردد ياه سات قناة RTI 1 12347 ياه سات قناة TVT 12347 يوتل سات قناة ORTM 12034

تشكيل الفريقين المتوقع في المباراة

أولًا التشكيل المتوقع للنادي الأهلى المصري:

محمد الشناوي – سعد سمير وأيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول – عمرو السولية وكريم نيدفيد وحسام عاشور أو “ناصر ماهر” – رمضان صبحي وجونيور أجاي ومروان محسن.

ثانيًا التشكيل المتوقع لنادي صن داونز الجنوب أفريقي:

دينيس أونيانجو – تيبوجو لينجرمان – ريكاردو ناسكيمينتو – واين أريندسي – ثابيلو مورينا – ليل لاكاي – صامويل تياني – هلومجو كيكانا – ثيمبا زواني – باكاماني ماشامبي – ليبوهانج مابوي

ويحرص كلا الفريقين على تحقيق المكسب في المباراة الأولى من أجل ضمان الوصول للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.