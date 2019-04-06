“مجاناً” شاهد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم “دون...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم، يعود النادي الأهلي للمنافسات الإفريقية مرة أخري بمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت الموافق 6-4-2019 في إطار مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي ينتظرها الكثير من عشاق الشياطين الحمر في كل مكان.

ومن خلال التقرير التالي، نتعرف على أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجاناً في دوري أبطال إفريقيا وموعد المباراة، وغيرها من الأمور الأخري التي يهتم بها الكثير من الجماهير قبل بداية هذا اللقاء الهام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

يحرص الكثير من مشجعي النادي الأهلي على مشاهدة مباريات فريقهم في جميع البطولات، كما أن الجميع يترقب نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام شبيبة الساورة من أجل مواصلة المشوار نحو التتويج بلقب البطولة الإفريقية، الغائبة عن النادي منذ سنوات عديدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

تمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية جميع حقوق نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا حصرياً في الشرق الأوسط عبر قنواتها المشفرة، وستكون مباراة الأهلي وصن داونز اليوم منقولة من خلال قناة بي ان سبورت أتش دي 1 بتعليق الكابتن محمد الكواليني، بالإضافة لاستويو تحليلي يضم العديد من نجوم التحليل في الوطن العربي.

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موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

من المقرر أن يكون موعد ماتش الأهلي وصن داونز اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019 في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا حسب التوقيتات التالية:

15:00 بتوقيت القاهرة

16:00 بتوقيت مكة المكرمة

17:00 بتوقيت أبوظبي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

يبحث عدد كبير من الجماهير خلال الساعات الحالية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجاناً في دوري أبطال إفريقيا، ومن خلال الرابط التالي، يمكن لجميع متابعينا التعرف على كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

كما سنكون معكم باستمرار لمتابعة كافة الأخبار المتعلقة بالمباراة، وإضافة المزيد من القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في حال وجود المزيد، فتابعونا.