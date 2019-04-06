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متابعة نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 6-4-2019 في دوري أبطال إفريقيا

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يبحث النادي الأهلي عن تحقيق انتصار مهم له في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا من أجل التأهل للدور التالي ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الإفريقي الغائب عن القلعة الحمراء منذ سنوات، حيث ستقام مباراة الاهلي اليوم على ملعب لوفتوس فيرسفيلد معقل فريق صن داونز ووسط جماهيره.

يدخل النادي الأهلي مباراة بعدما تأهل كأول مجموعته برصيد 10 نقاط كاملة، بينما تأهل فريق صن داونز ثاني عن مجموعته خلف فريق مازيمبي برصيد 10 نقاط ليتقابل الفريقان اليوم في مباراة صعبة للغاية على كلا الفريقين

مباراة الأهلي وصن داونز

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت الموافق 6-4-2019 في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:00 بتوقيت أبوظبي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وقد أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن نقلها لأحداث مباراة الأهلي وصن داونز عبر قنواتها المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت اتش دي 1

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

الأهلي صن داونز
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المباراة لم تبدأ بعد

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