القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا

كتب- محمد بشاري يحل النادي الأهلي ضيفًا على منافسه صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد. وتنقل مباراة الأهلي وصن داونز على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق محمد الكواليني. وتنطلق المباراة الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

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