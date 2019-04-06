"الجفاف انتهى" .. صلاح يتصدر أغلفة الصحف البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي: تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أغلفة الصحف البريطانية، الصادرة صباح اليوم السبت، بعد هدفه في شباك ساوثهامبتون. وكان صلاح غائب عن التسجيل مع ليفربول في آخر 8 مباريات بواقع ست مباريات في الدوري ومباراتي بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا. Advertisements وكسر صلاح صيامه التهديفي بعد تسجيله لهدف حاسم في شباك ساوثهامبتون في مباراة الجولة 33 في الدوري الإنجليزي الممتاز. ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 18 هدفاً هذا الموسم ليصبح في المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي (19 هدفاً). ويستعرض لكم "الخليج 365" أبرز أغلفة الصحف البريطانية الصادرة صباح السبت:

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