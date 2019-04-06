مفاجأة في تشكيل الأهلي لمباراة صنداونز بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة صنداونز في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي خارج ملعبه أمام صنداونز بمباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهد تشكيل الأهلي مفاجأة، بمشاركة أحمد فتحي في وسط ملعب الفريق بجانب عمرو السولية وكريم نيدفيد.

وجاء التشكيل الأساسي الذي سيخوض الأهلي به مباراة صنداونز كالتالي: Advertisements

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - سعد سمير - محمد هاني. خط الوسط: كريم نيدفيد - عمرو السولية - أحمد فتحي.

خط الهجوم: رمضان صبحي - جونيور أجايي - مروان محسن.

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