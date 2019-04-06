باكا: لا أريد الثأر من الأهلي.. وسأقوم بالاحتفال إذا سجلت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد باكاماني ماهلامبي لاعب نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، أنه سيحتفل إذا سجل في شباك النادي الأهلي.



ويستعد الأهلي لمقابلة صنداونز، عصر السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال باكا في تصريحات أبرزتها صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية حول إذا كان سيحتفل أمام الأهلي: "نعم، سأحتفل، بالنسبة لي إذا سجلت أمام الأهلي سيكون ذلك إضافة لي".



وأضاف: "ولكن الشئ الأهم هو مساعدة الفريق للفوز بالمباراة والتأهل إلى نصف النهائي".

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وواصل باكا: "لقد سارت الأمور على ما يرام في مصر، وأعتقد أن الوقت قد حان لي للعودة إلى جنوب إفريقيا والبدء من جديد".



وقضى باكا موسماً واحداً في صفوف النادي الأهلي منذ عام 2017 قادماً من بيدفيست وحتى 2018، قبل الرحيل والانضمام إلى صنداونز.



وتابع صاحب الـ23 عاماً: "بالنسبة لي العب ضدهم، سيكون من دواعي سروري أن أثبت نفسي، وليس الأمر كما لو أنني أريد الثأر أو أي شئ من هذا القبيل".



وأوضح: "لكن الأمر يتعلق بلعب المباراة والفوز والتأهل للنصف النهائي".



واختتم باكا: "نحن بحاجة لإحترامهم، ولكن ليس احتراماً كثيراً، لأننا نحتاج التركيز على أنفسنا وسنريهم النتيجة التي نبحث عنها".