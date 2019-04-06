محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن الأمور تسير على خير مايرام في بعثة الفريق بالمغرب استعدادا لمباراة حسنية أغادير.
ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره حسنية أغادير في التاسعة من مساء يوم غد الأحد بذهاب الدور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية.
وشدد أمير ـ في تصريحات صحفية له اليوم السبت ـ على أن هناك حالة من الالتزام بين الجميع، مضيفًا:"المباراة مهمة وأمام فريق قوي إلا أن الزمالك يلعب أي مباراة على ملعبه أو خارجه من للفوز".
وأتم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك حديثه بالإشارة إلى أن حسنية أغادير فريق جيد ويحتل وصافه الدوري المغربي وهو ما يؤكد قوة المباراة مشددًا على ثقته في اللاعبين رغم الغيابات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: هناك حالة من الالتزام.. ونلعب للفوز أمام حسنية أغادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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