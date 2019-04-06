التشكيل المتوقع .. دياز يدفع بخربين للثأر من الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفنى لبيراميدز، على تشكيل فريقه الذى سيواجه الإسماعيلي فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، السبت، على استاد الدفاع الجوي فى الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز.

ووفقا لمراسل الخليج 365 فإن المهاجم السوري عمر خربين اقترب من العودة إلى التشكيل الأساسي لبيراميدز عقب غيابه عن المواجهة الماضية أمام بتروجيت للإصابة مع المنتخب السوري، ليحل بدلاً منه محمد فاروق.

ومن المنتظر أن يعود دياز إلى طريقته المفضلة 4-1-4-1 والتى تتحول إلى 4-2-2-2 بانضمام عبد الله السعيد إلى نبيل دونجا فى وسط الملعب وصعود خربين إلى جانب الأكوادوري جون سيفوينتي فى الهجوم.

ويسعي دياز لمواصلة مطاردة ثنائى القمة، الزمالك والأهلي والثأر من الإسماعيلي الذى منح بيراميدز أول خسارة له فى الدوري بنتيجة 2-0 فى المباراة التى اقيمت فى الـ 19 من أكتوبر الماضى.

ومن المنتظر أن يبدأ بيراميدز بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

الدفاع : رجب بكار - عمر ميداني - أحمد أيمن منصور - عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" .

الوسط المهاجم : كريستيان بينافينتي - كينو - عبد الله السعيد - خربين.

الهجوم: جون سيفوينتي.