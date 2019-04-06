رسالة بريتوريا .. لاسارتي يضع اللمسة الأخيرة على خطة الأهلي لصن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يعقد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، لمراجعة التعليمات الأخيرة وخطة اللعب الخاصة بمباراة صن داونز الجنوب إفريقي وإعلان تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض المباراة.



ويلتقي الأهلي مع نظيره صن داونز في الثالثة من عصر اليوم السبت، على استاد لوكاس موريبي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وحدد الجهاز الفني بالنادي الواحدة ظهر اليوم السبت، موعدا للتحرك إلى استاد لوكاس موريبي الذي يحتضن مواجهة الأهلي أمام نظيره الجنوب إفريقي.

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وشهد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة والذي عقد، أمس الجمعة، الاتفاق على وصول حافلة الأهلي إلى الملعب قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف، حيث يبعد الملعب عن مقر إقامة الفريق 30 دقيقة تقريبا.



كان الأهلي قد خاض مرانه الرئيسي، أمس الجمعة، على استاد لوكاس موريبي الذي يحتضن مواجهة الفريقين اليوم.



وحدد الجهاز الفني الواحدة فجر غدٍ الأحد موعدًا لإقلاع طائرة الفريق الخاصة في طريق رحلة العودة إلى القاهرة.



وبات من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مقر إقامتها في بريتوريا في العاشرة مساء اليوم على أن تقلع الطائرة في الواحدة فجر الأحد، لتصل إلى القاهرة في التاسعة من صباح نفس اليوم.