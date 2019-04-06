بالفيديو والصور.. جماهير الزمالك تستقبل فريق اليد بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير ـ عمر هشام:

تجمع المئات من مشجعي الزمالك أمام صالة 2 في مطار القاهرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت لاستقبال بعثة فريق اليد لناديهم بعد فوزه على نظيره الأهلي في السوبر الأفريقي.

وكان الزمالك قد ألتقى نظيره الأهلي مساء يوم الخميس الماضي في دولة المغربي؛ حيث توّج بعد مباراة ماراثونية استمرت لـ4 أشواط إضافية.

وبهذا الفوز رفع الزمالك عدد بطولاته الأفريقية في لعبة كرة اليدم لـ6 ألقاب ليُشارك في فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام العام الجاري بالسعودية.