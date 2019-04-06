صلاح ينجح في تحقيق رقم قياسي جديد

حفر النجم المصري محمد صلاح، اسمه بأحرف من ذهب في سجلات ناي ليفربول، بتسجيله رقما تاريخيا خلال مباراة “الريدز” ومضيفه ساوثهامبتون أمس، في الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم صلاح في فوز فريقه على ساوثهامبتون بنتيجة (3-1)، بتسجيله الهدف الثاني، ليصبح بذلك أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف رقم 50 مع النادي في الدوري الإنجليزي.

وسجل النجم المصري 50 هدفا في 69 مباراة، ليتفوق على الإسباني فيرناندو توريس، الذي سجل نفس عدد الأهداف في 72 مباراة، والأوروغوياني لويس سواريز، الذي احتاج لـ86 مباراة لتسجيل 50 هدفا.

ورفع صلاح عدد أهدافه في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي إلى 18 هدفا، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين للمسابقة، ويتخلف بفارق هدف واحد فقط عن المتصدر الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.