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يوفنتوس قد يتوج هذا الأسبوع بالدوري الإيطالي

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Alaa Ali 0 تبليغ

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ستكون أنظار عشاق كرة القدم اليوم شاخصة نحو موقعة يوفنتوس وضيفه ميلان، لحساب الجولة الـ31 من لكرة القدم “كالتشيو”.

ويمتلك يوفنتوس فرصة كبيرة لحسم لقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي هذا الأسبوع، بشرط تحقيق الفوز على غريمه التاريخي ميلان اليوم، وخسارة الوصيف نابولي أمام جنوى غدا. 

ويتصدر يوفنتوس ترتيب “الكالتشيو” برصيد 81 نقطة، بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه نابولي.

ويحتاج “البيانكونيري” للفوز اليوم مع خسارة نابولي، للتتويج بلقب “اسكوديتو” رسميا، قبل سبع جولات من نهاية منافسات “الكالتشيو”. 

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وإذا فاز يوفنتوس على ميلان، ولم يسقط نابولي أمام جنوى، فسيتأجل تتويج اليوفي حتى الأسبوع المقبل، عندما يواجه “السيدة العجوز” مضيفه سبال.

وهيمن يوفنتوس تماما على مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، بمساعدة نجمه البرتغالي ، أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وفاز اليوفي بـ26 مباراة من أصل 30 في الدوري، وتعادل في ثلاث، وخسر مباراة واحدة فقط أمام جنوى.

ويملك يوفنتوس أفضل هجوم في الكالتشيو برصيد 62 هدفا، فيما تلقت شباكه 19 هدفا فقط.

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