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نجم روما ينتظر قرار ناديه لتحديد مصيره

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Alaa Ali 0 تبليغ

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توصل نادي ويست هام يونايتد إلى اتفاق مع المهاجم البوسني الدولي إدين دزيكو على العودة للعب في بداية من الموسم المقبل، بعقد يمتد لموسمين، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية.

وأوضحت صحيفة إل تيمبو الإيطالية أن “دزيكو اتفق بالفعل مع ويست هام، ولكنهما ينتظران موافقة روما على انتقال اللاعب من صفوفه، فيما يشترط الثاني الحصول على 20 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب”.

ويرتبط دزيكو (33 عاماً) بعقد مع روما حتى نهاية الموسم المقبل، ولم يبد النادي الإيطالي أي رغبة في تمديد العقد فيما يرغب ويست هام في التوقيع معه لمدة عامين بنفس الراتب الذي يتقاضاه حالياً في روما.

وكان اللاعب فاز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي قبل انتقاله في 2015 إلى روما مقابل 15 مليون يورو.

وسجل دزيكو مع روما 12 هدفاً في 32 مباراة خاضها معه بمختلف البطولات في الموسم الحالي.

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