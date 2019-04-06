برشلونة يتفوق على أتلتيكو مدريد في تاريخ المواجهات

يستضيف مساء اليوم السبت فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو الخاص بالفريق
وجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد 163 لقاء، ونجح البارسا في الفوز بـ 73 لقاء منها 49 مباراة على ملعب كامب نو الخاص بالفريق
ويدخل برشلونة اللقاء وهو متصدر الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 62 نقطة.
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