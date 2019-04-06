برشلونة يتفوق على أتلتيكو مدريد في تاريخ المواجهات

يستضيف مساء اليوم السبت فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو الخاص بالفريق

الكتالوني والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد 163 لقاء، ونجح البارسا في الفوز بـ 73 لقاء منها 49 مباراة على ملعب كامب نو الخاص بالفريق

الكتالوني مستضيف لقاء اليوم الذي جمع بين الفريقين في 81 مباراة ، بينما نجح أتلتيكو مدريد في الفوز بـ 50 مباراة، وتعادل الفريقان في 40 مباراة.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو متصدر الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 62 نقطة.