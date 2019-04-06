يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، مؤتمرا صحفيا بحضور محمد إبراهيم قائد الفريق في السابعة والنصف مساء اليوم. ويؤدي الفريق مرانه في التاسعة مساء على ملعب ادرار ويسمح للإعلاميين بالحضور ربع ساعة من المران. كما يتضمن برنامج الفريق، اليوم، الغذاء في الواحدة والنصف، ومحاضرة فنية في الخامسة مساء اليوم. يستعد الزمالك لمواجهة حسنية أغادير المغربي غدًا الأحد على ملعب أدرار بالمغرب ضمن الدور ربع النهائي في الكونفيدرالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جروس ومحمد إبراهيم حسن في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك مع حسنية أغادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.