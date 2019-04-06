شاهد.. وزارة الشباب والرياضة تعقد لقاءً حواريًا حول التعديلات الدستورية

في إطار سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتوعية الشباب بمختلف القضايا والملفات في شتى المجالات، نفذت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، لقاءً حواريا حول التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك بحضور ١٨٠ شابا وفتاة من مختلف المحافظات.

أقيم اللقاء بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس أشرف رشاد رئيس

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمستشار خالد عراق عضو الهيئة الوطنية لانتخابات.وفتح المستشار خالد عراق باب الحديث مع المشاركين لمناقشة التعديلات الدستورية المطروحة، والأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية للانتخابات وأسلوب اختيار أعضائها من الهيئات القضائية، داعيا الشباب للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية كحق أساسيكفله الدستور.فيما تطرق رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى استعراض خطوات العملية الإجرائية لطلب تعديل الدستور داخل مجلس النواب، وجلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة، وصولا إلى الاستفتاء الشعبي.ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولى العناية الخاصة بالشباب، ويتم تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة لصقل مهاراتهم وقدراتهم، والحرص على تمكينهم في مختلف المجالات باعتبارهم شريك رئيسي فى عملية البناء والتنمية.