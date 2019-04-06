بعثة الأهلي تسافر للقاهرة فجر غدٍ

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الواحدة فجر غدٍ الأحد موعدًا لإقلاع طائرة الفريق الخاصة في طريق رحلة العودة إلى القاهرة. ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب ربع نهائي الجنوب إفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب ربع نهائيدوري الأبطال الإفريقي. وبات من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مقر إقامتها في بريتوريا في العاشرة مساء اليوم على أن تقلع الطائرة في الواحدة فجر الأحد لتصل إلى القاهرة في التاسعة من صباح نفس اليوم .

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