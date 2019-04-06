ميسي وسواريز يقودان تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

يستضيف مساء اليوم فريق برشلونة نظيرة أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو الخاص بالفريق الكتالوني ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع،

وذلك ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد

في حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا

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خط الوسط: بوسكيتس، أرتور، راكيتيتش

خط الهجوم: ميسي، كوتينيو، سواريز

ويدخل برشلونة اللقاء وهو متصدر الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 62 نقطة.